«Выбрал не тот дом». 82-летняя бабушка в США вырубила и сдала полиции грабителя

Забавный случай произошел в Рочестере, штат Нью-Йорк. 82-летняя старушка, которая до сих пор занимается бодибилдингом, нейтрализовала грабителя, который ворвался к ней в дом. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на The Washington Post.

По словам бабушки, она может поднять вес в 100 килограммов. «Он выбрал не тот дом, чтобы проникнуть в него», — заявила она.

Вечером, когда грабителю удалось снести двери и ворваться в дом, по версии старушки, она ударила его так сильно находившимся поблизости столом, что он упал и отключился. «Когда он упал, я прыгнула на него», — добавила спортсменка-ветеран. Затем, по ее словам, она вылила бутылку шампуня на его лицо и начала бить метлой.

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Согласно Рочестерскому полицейскому управлению, Мерфи ударила злоумышленника по голове табуреткой, а не столом. Она не просила полицию предъявлять ему обвинения, потому что этот человек, по ее словам, был «сильно пьян и не понимал, что происходит».

«Госпожа Мерфи хотела, чтобы подозреваемый получил медицинскую помощь и был отпущен», — говорится в заявлении полиции.

Мерфи, в прошлом социальный работник, начала заниматься пауэрлифтингом в 70 лет, чтобы оставаться здоровой, подтянутой и независимой.