Во время ремонта дорог Ош — Баткен — Исфана и Тараз — Талас — Суусамыр подрядчики государству нанесли ущерб на сумму более 379 миллионов сомов. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

Сейчас ведомство ведет досудебное производство, начатое на основании прямого свидетельского показания и заявления одного из бывших сотрудников компании «Чакыр Япы». Он сообщил о мошеннических действиях отдельных должностных лиц вышеуказанной фирмы при реализации проектов строительства автодорог на территории Кыргызстана.

«Эти люди при содействии отдельных должностных лиц Министерства транспорта и дорог, группы реализации инвестиционных проектов и других причастных лиц составляли фиктивные документы о выполнении несуществующих строительных работ, занимались манипуляциями при проведении тендеров. Закупка товаров, работ и услуг велась по завышенным ценам», — рассказали в ГСБЭП.

При этом ранее уже расследовали уголовное дело против ряда работников компании «Чакыр Япы». Виновность одного из них установил суд, еще трое скрываются от следствия. Их объявили в международный розыск.

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«Предварительно установили, что руководители фирм «Алке Иншаат» и «Чакыр Япы» получили $4 миллиона кредита Исламского банка развития. Позже «Алке Иншаат» заключила субподрядный договор на $15,9 миллиона с компанией «К.Т.», которая аффилирована с «Чакыр Япы», — отметили в Финполе.

Накануне адвокат Нурбек Абдалиев пожаловался на незаконный обыск в его офисе и доме сотрудниками ГСБЭП. В ведомстве подтвердили, что обыск проводили в рамках досудебного производства по делу против «Чакыр Япы».

«Нурбек Абдалиев не только адвокат. Он является нынешним руководителем филиала «Чакыр Япы» в КР. Ему председатель правления компании в Турции выдал генеральную доверенность на право руководства и управления филиалом», — сообщили в Финполе.

«Кроме того, следственные действия в отношении Нурбека Абдалиева проводили в связи с совершением им противоправных действий в период работы юристом «Чакыр Япы». Есть свидетельские показания, что он тоже причастен к мошенничеству. Обыски у Нурбека Абдалиева и в филиалах фирмы в Бишкеке, Баткенской и Таласской областях проходили с разрешения следственного судьи», — прокомментировали жалобу юриста в ведомстве.

В ГСБЭП отрицают сообщения о возникновении разногласий между компанией и субподрядчиками в части юридических вопросов. В рамках досудебного производства следствие устанавливает круг лиц, причастных к противоправным действиям, изымает необходимые документы для назначения экспертиз, аудиторских, налоговых и иных проверок.