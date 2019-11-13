Контрабанда ГСМ. Незаконная точка продажи работала в жилмассиве Бишкека

В жилмассиве «Ынтымак» Бишкека обнаружили стихийную точку сбыта ГСМ. Об этом сообщили в ГСБЭП.

По их данным, на месте обнаружили свыше 2 тонн дизельного топлива без разрешительных документов.

Финпол напоминает, что если вы обладаете какой-либо информацией о незаконной реализации ГСМ, сообщайте о фактах по телефонам: 0312323091, 0312323707.

В настоящее время служба устанавливает места сбыта ранее ввезенного незаконным путем ГСМ.

Ранее в селе Маевка Чуйской области выявили незаконно работающую автозаправочную станцию.