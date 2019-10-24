В Кыргызстан из Узбекистана пытались незаконно ввезти $605 тысяч

Гражданин Узбекистана пытался провезти в Кыргызстан в обход таможенного контроля $605 тысяч. Об этом сообщает Национальное информационное агентство РУз.

По его данным, сотрудниками управления Службы государственной безопасности по Наманганской области на территории махаллинского схода граждан «Гурмирон» остановили передвигавшийся в направлении Наманган — Касансай автомобиль марки «Каптива». В ходе осмотра в салоне авто обнаружено $605 тысяч.

«Выяснилось, что ранее судимый уроженец Наманганской области иностранную валюту получил у жителей Ташкента и Наманганской области. Он должен был доставить деньги гражданину Кыргызстана Илесу путем вывоза в соседнюю республику в обход таможенного контроля через окольные пути в Касансайском районе. За курьерскую услугу он должен был получить проценты. По факту возбудили уголовное дело», — говорится в сообщении.