18:11
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Кыргызстан из Узбекистана пытались незаконно ввезти $605 тысяч

Гражданин Узбекистана пытался провезти в Кыргызстан в обход таможенного контроля $605 тысяч. Об этом сообщает Национальное информационное агентство РУз.

По его данным, сотрудниками управления Службы государственной безопасности по Наманганской области на территории махаллинского схода граждан «Гурмирон» остановили передвигавшийся в направлении Наманган — Касансай автомобиль марки «Каптива». В ходе осмотра в салоне авто обнаружено $605 тысяч.

«Выяснилось, что ранее судимый уроженец Наманганской области иностранную валюту получил у жителей Ташкента и Наманганской области. Он должен был доставить деньги гражданину Кыргызстана Илесу путем вывоза в соседнюю республику в обход таможенного контроля через окольные пути в Касансайском районе. За курьерскую услугу он должен был получить проценты. По факту возбудили уголовное дело», — говорится в сообщении.
Ссылка:
просмотров: 148
Версия для печати
Материалы по теме
Контрабандисты пытались вывезти из Узбекистана в Кыргызстан $3,5 миллиона
Более $30 тысяч пыталась провезти в трусах в Кыргызстан гражданка Узбекистана
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке мужчина завел девочку в&nbsp;баню и&nbsp;пытался развратить&nbsp;ее В Бишкеке мужчина завел девочку в баню и пытался развратить ее
Милиция нашла труп мужчины в&nbsp;багажнике авто на&nbsp;парковке у&nbsp;аэропорта &laquo;Манас&raquo; Милиция нашла труп мужчины в багажнике авто на парковке у аэропорта «Манас»
Убийство таксиста. У&nbsp;обнаруженного мертвым мужчины пропало $10 тысяч Убийство таксиста. У обнаруженного мертвым мужчины пропало $10 тысяч
В&nbsp;Оше сотрудника туристической милиции обвинили в&nbsp;попытке изнасилования девушки В Оше сотрудника туристической милиции обвинили в попытке изнасилования девушки
Бизнес
СКИДКА на&nbsp;очередную пару смартфонов в&nbsp;O!Store. Только семь дней! СКИДКА на очередную пару смартфонов в O!Store. Только семь дней!
Приходи в&nbsp;новые MegaStore и&nbsp;получи подарки и&nbsp;скидки на&nbsp;смартфоны Приходи в новые MegaStore и получи подарки и скидки на смартфоны
&laquo;Альянс Алтын&raquo; приступил к&nbsp;открытым горным работам «Альянс Алтын» приступил к открытым горным работам
Хранение ценностей в&nbsp;сейфовых ячейках &laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; надежно и&nbsp;безопасно Хранение ценностей в сейфовых ячейках «Бакай Банка» — надежно и безопасно
24 октября, четверг
18:02
Мировая опера. Звезды театра La Scala выступят в Бишкеке Мировая опера. Звезды театра La Scala выступят в Бишкек...
17:52
В Кыргызстан из Узбекистана пытались незаконно ввезти $605 тысяч
17:42
Близ Бишкека пассажирская маршрутка столкнулась с грузовиком и перевернулась
17:37
Сколько граждан Кыргызстана находятся в рабстве, данных нет
17:32
В Госипотечной компании вновь сменили руководство. Второй раз за полгода