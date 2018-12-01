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Происшествия

Более $30 тысяч пыталась провезти в трусах в Кыргызстан гражданка Узбекистана

Сотрудники приграничного таможенного поста «Фергана» по одноименной области Узбекистана пресекли попытку незаконного вывоза наличной иностранной валюты в $34 тысячи. Об этом сообщили в пограничной службе республики.

По ее данным, у таможенников вызвало подозрение странное поведение гражданки А.З., переходящей границу в Кыргызстан. Во время разговора женщина заявила, что у нее нет вещей, подлежащих обязательному декларированию. Но таможенники все-таки решили ее проверить.

«При проведении с участием понятых личного досмотра у гражданки обнаружили спрятанные в нижнем белье и не заявленные при устном опросе наличные на сумму $30 тысяч. Кроме того, в правом наружном кармане куртки нашли еще $4 тысячи, а в кошельке — 510 турецких лир», — говорится в сообщении.
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