Более 2 тысяч пожаров произошло в Кыргызстане с начала года

За девять месяцев 2019 года количество пожаров в Кыргызстане уменьшилось на 21,2 процента. Об этом сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций.

По его данным, с начала года в республике произошло 2 тысячи 990 пожаров. Это на 805 случаев меньше, чем в 2018-м. Спасли 47 человек и ценностей на сумму более 375 миллионов сомов.

За девять месяцев 2019 года в пожарах погибли 34 и пострадали 46 человек.

«Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем (28,5 процента), нарушение правил эксплуатации электрооборудования (43,3 процента), отопительных печей и дымоходов (9,8 процентов) и детская шалость (6 процентов)», — подчеркнули в МЧС.