В Оше солдат Сухопутных войск сбежал из войсковой части в Узбекистан

В Оше солдат Сухопутных войск Генерального штаба сбежал из войсковой части. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что Э.А. проходил срочную службу в войсковой части № 36806. Решив уклониться от службы, он незаконно пересек границу.

«Молодой человек незаконно пересек границу. Его задержал военнослужащий Погранслужбы Узбекистана и передал кыргызстанским коллегам. Приговором Ошского городского суда Э.А. назначен пробационный надзор сроком на один год. То есть он должен находиться под наблюдением командования части», — сообщили редакции.