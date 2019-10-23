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Происшествия

В США водитель выжил чудом, попав под «водопад» из бревен

Автомобилист из штата Джорджия (США) практически не пострадал после того, как из кузова впереди идущего грузовика на его машину обрушились бревна. Об этом сообщило издание «За рулем».

Водитель получил незначительные травмы, рассказал начальник спасательной службы и пожарной охраны округа Уитфилд Эдвард О’Брайен. В момент аварии мужчина наклонился, чтобы поднять что-то с пола, а водитель грузовика резко затормозил. Легковушка врезалась в него, и на автомобиль обрушился «водопад» из бревен.

CNN
Фото CNN. Машина, попавшая под «водопад» из бревен

По словам О’Брайена, спасатели распилили бензопилами от 30 до 40 бревен, прежде чем добрались до автомобиля, чтобы разрезать его и спасти человека. На это потребовалось еще около 10–15 минут.

Голова водителя оказалась зажата бревнами. Эта щель была настолько узкой, что еще бы пара миллиметров, и от головы ничего не осталось.

CNN
Фото CNN. Водителю необычайно повезло — бревна пронзили машину насквозь

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