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Происшествия

Так себе парковка. В США автомобиль залетел на крышу дома

Странная авария произошла в городе Белойте (США, штат Висконсин) — тяжелый пикап Ram 1500 влетел в крышу дома, пока его хозяин смотрел телевизор.

Как сообщило издание Beloit Daily News, автомобиль ехал на большой скорости. В какой-то момент, по непонятным причинам, его 37-летний водитель Питер Брунер не справился с управлением и съехал с дороги.

Beloit Daily News
Фото Beloit Daily News. Пикап, который припарковался на крышу гаража

Не снижая скорости, пикап нырнул в придорожную канаву и тут же выскочил из нее. Пролетев по дуге десяток метров, автомобиль врезался в крышу стоящего у дороги дома, проломил перекрытия и свесился в гараж.

Beloit Daily News
Фото Beloit Daily News. На фото хорошо видны следы пикапа на траве и место удара переднего бампера о землю

В это время хозяин дома Джо Найра, сидя в гараже, смотрел футбол по телевизору. Обернувшись на грохот, он оказался буквально лицом к лицу с виновником аварии. Водитель пикапа еще долго не мог понять, что произошло и где он находится.

Позже выяснилось, что Питер Брунер в момент аварии, да и до нее, был не в себе. Прибывшие полицейские арестовали водителя, который оказался закоренелым нарушителем, да еще и под воздействием наркотиков. При себе у него нашли марихуану и другие запрещенные вещества.
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