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Происшествия

В России у грузовика на полном ходу отвалился задний мост с колесами

Случайными свидетелями странной аварии в одном из городов России (каком — в сообщении не уточнили) — у грузовика на полном ходу отвалился задний мост. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

С первых секунд видео понятно, что с грузовой машиной что-то не так. Она подпрыгивает на ровном асфальте, высоко вскидывая кузов. Один из скачков оказывается настолько сильным, что задний мост отрывается и летит в лобовое стекло едущего сзади Renault Duster.

К сожалению, ролик обрывается внезапно, не позволяя понять судьбу оказавшихся в аварийной ситуации машин — бесколесного грузовика, едущего за ним Renault и автомобиля автора видео, который в панике вывернул на встречку.
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