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В жилмассиве «Калыс-Ордо» пытались захватить земли. Зачинщики задержаны

В жилмассиве «Калыс-Ордо» около 100 человек попытались захватить муниципальный участок площадью 7 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

«Сотрудники управления землепользования и строительства столичной мэрии (УЗС) и городского отделения милиции № 5 оперативно выехали на место и провели разъяснительные работы с захватчиками», — отметили в мэрии.

Но горожане наотрез отказались слушать сотрудников мэрии, препятствовали действиям правоохранительных органов и пытались продолжить попытки захватить муниципальную землю.

«Зачинщики и организаторы задержаны, на данный момент находятся в ГОМ № 5, личности нарушителей устанавливаются», — отметили в мэрии.

В муниципалитете напомнили, что за самовольное занятие или захват земель предусмотрено наказание — лишение свободы на срок от 1 года до 3 лет.

«За участие в массовом захвате земельного участка грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет, за организацию или руководство им — от 7 до 10 лет», — отметили в мэрии.

В муниципалитете напомнили, что в Бишкеке ранее был объявлен мораторий на выделение земель под строительство.
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