В Брянске задержали узбекистанца с поддельным кыргызским паспортом

В рамках операции «Нелегал» в Брянске (Россия) задержали гражданина Узбекистана. Об этом сообщают местные СМИ.

По их данным, 24-летний гражданин РУз незаконно находился на территории России, имея при себе поддельные документы гражданина Кыргызстана. Иностранец заявил, что потерял свои документы. В связи с нарушением срока пребывания на территории России его задержали. Суд принял решение о принудительном выдворении нарушителя, однако нелегалу удалось сбежать от приставов и уехать в Москву.

«Там он купил поддельный паспорт и водительское удостоверение гражданина Кыргызстана, после чего вернулся в Брянск, где работал таксистом. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело — фигуранту грозит наказание в виде штрафа, исправительных работ на срок до двух лет либо до шести месяцев ареста», — говорится в сообщении.