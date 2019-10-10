Попытка изнасилования несовершеннолетней. Милиция назначила экспертизы

В милиции прокомментировали факт попытки изнасилования несовершеннолетней девушки в Аламединском районе. Как сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области, потерпевшие не обращались с заявлением и скрыли факт.

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Уточняется, что 7 октября в ОВД Аламединского района с заявлением обратилась 46-летняя женщина. Она просила принять меры в отношении мужчины, который в нетрезвом состоянии выражался нецензурно и запугивал ее несовершеннолетнюю дочь. Однако о том, что он пытался изнасиловать девушку, — не сообщили.

«Заявительница и ее дочь не указали факт попытки изнасилования, поэтому он был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР. О произошедшем женщина рассказала только сегодня, 10 октября. Назначены судебно-медицинская и все другие необходимые экспертизы. Кроме того, сотрудниками милиции устанавливается местонахождение 38-летнего Н.М. Досудебное производство продолжается», — сообщили в ГУВД.

Ранее глава правозащитного фонда «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова заявила, что в жилмассиве «Рух-Ордо» Чуйской области мужчина пытался изнасиловать 17-летнюю девушку, а милиция бездействует.