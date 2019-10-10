Столкновение спорткара и джипа закончилось потопом на улицах Лос-Анджелеса

Столкновение спортивного «Мерседеса» и «Рейндж Ровера» на улице американского Лос-Анджелеса закончилось катастрофическим потопом. Об этом сообщило издание «За рулем».

По словам очевидцев, молодой водитель «Мерседеса» мчался со скоростью почти 100 километров в час. Выскочив на перекресток на красный сигнал светофора, он столкнулся с внедорожником «Рейндж Ровер».

Авария произошла в Кореатауне (корейский район Лос-Анджелеса, США). После столкновения «Мерседес» откинуло на пожарный гидрант. Это и вызвало потоп.

Автомобиль оказался стойким: он выдержал сильное давление воды, принимая на себя 5 700 литров воды в минуту!

Ни водители, ни другие участники дорожного движения, ни прохожие в результате инцидента не пострадали.