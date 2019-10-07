В Бишкеке пьяный водитель Lexus врезался в бетонное ограждение

В Бишкеке водитель автомобиля Lexus врезался в бетонное ограждение. Видео с ДТП опубликовали в социальной сети Instagram.

В ГУОБДД МВД подтвердили информацию. В ведомстве сообщили, что водитель внедорожника был пьян.

«ДТП произошло вчера примерно в 22.40. Водитель Lexus двигался по улице Михаила Фрунзе с востока на запад и на пересечении с улицей Суюмбаева врезался в бетонное ограждение. В машине находился только водитель — 23-летний Б.А. Он госпитализирован, автомобиль поставлен на штрафстоянку», — сказали в ГУОБДД.