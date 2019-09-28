В Германии водитель потушил автомобиль пивом

На автобане недалеко от города Хесбах в Баварии неожиданно загорелся автомобиль, но его владелец быстро справился с огнем, потушив его пивом, сообщило издание Spiegel.

Мужчина ехал по автобану и заметил, что двигатель начал издавать странные звуки. Он остановился и увидел, что из-под капота видны языки пламени. Когда он открыл капот, огонь усилился.

Однако водитель не растерялся, достал из багажника несколько бутылок пива и успешно залил ими пламя. Когда на место приехали пожарные, тушить было нечего. Полицейские похвалили мужчину за старания, отметив, что он отлично отреагировал на чрезвычайную ситуацию.