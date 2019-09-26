В Бишкеке мужчина взял в аренду машину и продал ее третьим лицам

В Бишкеке милиция задержала подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

В апреле 2018 года в УВД Октябрьского района с заявлением обратился житель столицы. Он просил принять меры в отношении мужчины, который в феврале 2018 года, взял у него в аренду машину и продал ее третьим лицам.

«Подозреваемый взял машину под предлогом того, что займется частным извозом. По факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР, подозреваемого объявили в розыск. В итоге задержали подозреваемого — 33-летнего Э.Б. Его водворили в СИЗО-1 Бишкека», — сообщили в ГУВД.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника или владеющих какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: 0502102327, 0773103089 и 102.