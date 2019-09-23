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Происшествия

В Бишкеке столкнулись две машины. Четверо пострадавших в больнице

В Бишкеке на пересечении улиц Васильева и Тоголока Молдо в ночь с 22 на 23 сентября произошло ДТП. Об этом сообщили в столичном Управлении по обеспечению безопасности дорожного движения.

По его данным, примерно в 01.15 водитель автомобиля «Хонда Фит» ехал по улице Васильева и на пересечении с Тоголока Молдо столкнулся с «Субару Форестер».

«В результате ДТП пострадали четыре человека. Их доставили в больницу. Машины водворили на штрафную стоянку. Материалы передали в следственное управление», — подчеркнули в УОБДД.
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