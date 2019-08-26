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В Бишкеке граждане Китая пытались незаконно сбыть красную ртуть

В Бишкеке граждане КНР пытались незаконно реализовать красную ртуть. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что при попытке сбыта иностранцев задержала милиция.

В ГУВД столицы информацию подтвердили. По данным ведомства, в настоящий момент назначена экспертиза.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Незаконный оборот взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий». По результатам экспертизы, возможно, предъявленное обвинение может измениться», — сообщили редакции.

Иностранцев отпустили под обязательство о явке.
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