В Бишкеке граждане Китая пытались незаконно сбыть красную ртуть

В Бишкеке граждане КНР пытались незаконно реализовать красную ртуть. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что при попытке сбыта иностранцев задержала милиция.

В ГУВД столицы информацию подтвердили. По данным ведомства, в настоящий момент назначена экспертиза.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Незаконный оборот взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий». По результатам экспертизы, возможно, предъявленное обвинение может измениться», — сообщили редакции.

Иностранцев отпустили под обязательство о явке.