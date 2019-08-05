За полгода 36 детей погибли и 828 ранены в ДТП в Кыргызстане

По итогам шести месяцев 2019-го в дорожно-транспортных происшествиях погибли 36 детей и 828 ранены. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения (ГУОБДД).

По его данным, всего за январь — июнь этого года в Кыргызстане зарегистрировано 2 тысячи 825 ДТП. По сравнению с 2018-м показатель вырос на 17,9 процента.

Больше всего аварий произошло в Баткенской (52,9 процента), Таласской (36,4) областях, Оше (31,5), Иссык-Кульской области (20,4) и Бишкеке (25).

При этом в ДТП погибли 306 человек (рост — на 15,5 процента), а ранены 4 тысячи 173 (рост — на 19,9 процента).

С участием детей всего зарегистрировано 710 аварий, что на 30,5 процента больше, чем в прошлом году. В состоянии алкогольного опьянения водители совершили 129 ДТП, что на 41,4 процента меньше показателя 2018-го.