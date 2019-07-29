15:44
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Пешехода сбили насмерть в селе Кок-Джар

Сегодня в селе Кок-Джар произошла авария. Водитель машины Toyota Harrier насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает УОБДД Чуйской области. 

Telegram-канала «Короче»
Фото Telegram-канала «Короче»

По данным ведомства, авто двигалось в западном направлении и на въезде в село Кок-Джар 32-летний автолюбитель, не справившись с управлением, сбил 61-летнего мужчину, который шел по обочине дороги. Пострадавший скончался на месте.

Водитель с множественными ушибами и травмами доставлен в БНИЦТиО. По предварительным данным, Toyota неслась на огромной скорости. Эксперты выясняют, был ли водитель пьян на момент аварии. Назначены дополнительные экспертизы. 
Ссылка:
просмотров: 348
Версия для печати
Материалы по теме
Трактор опрокинулся на «Ниву», которую пытался вытащить на пригорок
Наркокурьер на фургоне случайно протаранил машину австралийской полиции
В Ошской области машина слетела с обрыва. Водитель умер еще до падения
Во Франции эксклюзивный «бэтмобиль» протаранил Renault
ЧП на чемпионате по дрифту: никто из пострадавших заявление не писал
ЧП на соревнованиях по дрифту. Мэрия хочет запретить такие мероприятия
В Бишкеке на соревнованиях по дрифту автомобиль въехал в толпу людей
В Бишкеке водитель сбил опору уличного освещения и скрылся
В Бишкеке машина упала в котлован. Пострадавших нет
Столкновение BMW Х7 и Lexus на Иссык-Куле: Сына депутата выписали из больницы
Популярные новости
Машина вылетела с&nbsp;трассы во&nbsp;двор дома в&nbsp;Иссык-Кульской области Машина вылетела с трассы во двор дома в Иссык-Кульской области
Девочку со&nbsp;связанными руками обнаружили в&nbsp;селе Таш-Добо Девочку со связанными руками обнаружили в селе Таш-Добо
Задержаны все участники убийства экс-главы кыргызской диаспоры в&nbsp;Екатеринбурге Задержаны все участники убийства экс-главы кыргызской диаспоры в Екатеринбурге
Тайник с&nbsp;оружием нашли пограничники на&nbsp;севере Кыргызстана Тайник с оружием нашли пограничники на севере Кыргызстана
Бизнес
Трасса Ош&nbsp;&mdash; Баткен&nbsp;&mdash; Исфана. О&nbsp;проделанной работе и&nbsp;планах рассказал подрядчик Трасса Ош — Баткен — Исфана. О проделанной работе и планах рассказал подрядчик
Перемены в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; и&nbsp;БТА Банке привлекут крупных зарубежных инвесторов Перемены в «Бакай Банке» и БТА Банке привлекут крупных зарубежных инвесторов
Топ бюджетных смартфонов для инстаграмеров&nbsp;&mdash; подборка Топ бюджетных смартфонов для инстаграмеров — подборка
Добавьте ярких красок в&nbsp;лето вместе с&nbsp;MegaCom! Добавьте ярких красок в лето вместе с MegaCom!