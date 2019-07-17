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Происшествия

Грозится сжечь себя. В Чон-Арыке не могут выселить жильцов дома

В селе Чон-Арык Аламединского района во время выселения мужчина залез на крышу, облился бензином и хотел сжечь себя. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что сегодня примерно в 10.00 сотрудники милиции приехали в село для обеспечения охраны общественного порядка в момент выселения жильцов одного из домов.

«В это время гражданин К.А. в знак протеста забрался на крышу дома, облил себя бензином и угрожал самоубийством. Милиционеры предотвратили акт самосожжения и сняли мужчину с крыши дома», — сообщили в ГУВД.

Кроме того, в ОВД Аламединского района с заявлением обратился К.Э. Он просил принять меры в отношении жильцов дома, которые избили его и сотрудников ПССИИ. Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП и начато досудебное производство.
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