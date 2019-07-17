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Происшествия

В супермаркете в упаковках стирального порошка оказался кокаин

Покупатели супермаркета в бразильском Сан-Паулу приобрели стиральный порошок, в котором находился кокаин. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что спрессованные пачки кокаина находились в упаковках порошка. Покупатели обнаружили в упаковках с чистящим средством спрессованные таблетки кокаиновой пасты, из которой производится наркотик, и обратились в полицию. Во время проверки магазина правоохранители заметили, как несколько человек выгружали такой же товар из пикапа. Они попытались скрыться, но были задержаны вместе с владельцем торговой точки.

Полицейские изъяли несколько десятков коробок стирального порошка, в которых было спрятано около 50 килограммов кокаиновой пасты. По их оценкам, из этой массы можно было изготовить более 200 килограммов кокаина. Следователи предполагают, что упаковки с наркотиком попали на полки магазина по ошибке, а владелец супермаркета использовал бизнес для отмывания денег.
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