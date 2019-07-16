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Происшествия

Милиция просит опознать труп утонувшей в БЧК женщины. Осторожно, фото!

ГУВД Бишкека просит опознать труп женщины, найденный 6 июля на пересечении улицы Осмонкулова и Большого Чуйского канала. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что на теле погибшей нет признаков насильственной смерти.

Примерный возраст женщины — 30-35 лет.

Приметы: рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, имеется шрам в области живота, на правой руке имеются белые пятна, одета в футболку черного цвета.

Всех, кто располагает какими-либо данными о женщине на фото, просят сообщить по телефонам 0702498888, 0552102743, 102 или в ближайшее отделение милиции.
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