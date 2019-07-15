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Происшествия

В Узгене 79-летний мужчина хотел покончить с собой. Его спасли сотрудники МЧС

В Узгенском районе Ошской области 79-летний пенсионер хотел покончить с собой. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Отмечается, что пожилой мужчина хотел совершить суицид вечером 13 июля.

«Дедушка спрыгнул с моста в реку Кара-Дарыя. Спасатели МЧС вытащили его из воды и отвезли в районную больницу. Мужчина рассказал, что хотел покончить с собой и специально ждал вечера. Однако о причинах такого поступка не сказал», — заявили редакции.

В МЧС подтвердили информацию о спасении пожилого мужчины. Однако был ли это суицид, в ведомстве не уточнили.
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