В Бишкеке милицейская машина столкнулась с Lexus. Два человека пострадали

В Бишкеке милицейская машина столкнулась с автомобилем Lexus. Об этом 24.kg сообщили очевидцы событий.

Уточняется, что ДТП произошло сегодня примерно в 11.00 на пересечении улиц Ахунбаева и Токтоналиева.

Видео с места происшествия опубликовано на одном из Telegram-каналов.

В МВД уточнили, что авто числится за районным отделом охраны (ГУГССО). Оба автомобиля поставлены на штрафстоянку. Ведется разбирательство.

В Центре экстренной медицины 24.kg заявили, что в результате аварии пострадали два человека. Они госпитализированы в БНИЦТиО с различными травмами головы.