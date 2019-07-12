Помогите милиции опознать труп мужчины. Осторожно, фото!

ГУВД Чуйской области просит помощи в опознании тела мужчины, которое нашли 26 июня у БЧК.

26 июня 2019 года в 13.00 в дежурную часть ОВД Сокулукского района поступило сообщение о том, что на северной стороне новостройки «Алтын-Ордо», расположенной в селе Новопавловка, на южном берегу БЧК обнаружен труп неизвестного мужчины азиатской национальности, примерный возраст — 55-60 лет. Труп мужчины без признаков насильственной смерти.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

Приметы: рост — 155-160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие черно-коричневые, имеется лысина, глаза карие узкие.

Был одет: белая рубашка с синими полосками, спортивный костюм черного цвета с надписью «Адидас», черные брюки, кроссовки черного цвета. На шее веревка толщиной 1 миллиметр с металлическим ключом.

Особых примет нет.