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Происшествия

Помогите милиции опознать труп мужчины. Осторожно, фото!

ГУВД Чуйской области просит помощи в опознании тела мужчины, которое нашли 26 июня у БЧК.

26 июня 2019 года в 13.00 в дежурную часть ОВД Сокулукского района поступило сообщение о том, что на северной стороне новостройки «Алтын-Ордо», расположенной в селе Новопавловка, на южном берегу БЧК обнаружен труп неизвестного мужчины азиатской национальности, примерный возраст — 55-60 лет. Труп мужчины без признаков насильственной смерти.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

Приметы: рост — 155-160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие черно-коричневые, имеется лысина, глаза карие узкие.

Был одет: белая рубашка с синими полосками, спортивный костюм черного цвета с надписью «Адидас», черные брюки, кроссовки черного цвета. На шее веревка толщиной 1 миллиметр с металлическим ключом.

Особых примет нет.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просим оказать содействие по установлению личности неопознанного трупа мужчины или позвонить по телефонам: дежурная часть ОВД Сокулукского района — 0312607567, 0312607513, 0709880731.
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