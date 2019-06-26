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Происшествия

Более 20 тонн сыра из Кыргызстана не пустили в Алтайский край

Более 20 тонн сыра, следовавшего из Кыргызстана, не пустили в Алтайский край. Об этом со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора сообщили российские СМИ.

По их данным, факт выявили в пункте предварительного уведомления «Кулундинский».

Более 20 тонн сыра следовали из села Жылуу-Булак Иссык-Кульской области для реализации в Барнауле. Однако в документах имелись нарушения — отсутствовали результаты лабораторных исследований, дата выработки продукции не соответствовала датам изготовления, указанным на маркировке. В итоге груз не допущен к ввозу на территорию России и отправлен обратно.
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