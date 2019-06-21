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Происшествия

Контрабанда товаров. Налоговики пресекли незаконный ввоз муки и дынь

На контрольно-пропускном пункте «Чалдовар» в Чуйской области выявлены нарушения при ввозе 45 тонн муки и 8,6 тонны дынь. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, ночью 20 июня 2019 года на кыргызско-казахстанской границе «Чалдовар-автодорожный» выявили пять машин, завозящих в страну дыни общим весом 8,6 тонны без соответствующих документов. Кроме того, в автомашине другого импортера обнаружено несоответствие фактически ввезенного сорта муки с данными сопроводительной накладной. В документах было указано, что ввозится 45 тонн муки первого сорта, но при осмотре выявлено наличие муки высшего сорта.

«Нарушения выявлены сотрудниками Государственной налоговой службы КР, задействованными в работе временного пункта транспортного контроля и учета товаров близ контрольно-пропускного пункта «Чалдовар-автодорожный». Материалы по каждому факту переданы в мобильную группу сотрудников ГСБЭП для проведения дальнейших мероприятий согласно законодательству», — говорится в сообщении.
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