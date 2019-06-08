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Происшествия

Мужчину сбил поезд в Сокулукском районе. Милиция просит опознать

МВД устанавливает личность мужчины, сбитого поездом в Сокулукском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что 5 июня, примерно в 23.30, в дежурную часть поступило сообщение, что в районе жилмассивов «Ак-Ордо» и «Ала-Тоо» на железнодорожном пути перегона Сокулук — Бишкек-2 поезд сбил мужчину 40-45 лет. Он скончался от травм, несовместимых с жизнью. Его личность не установлена.

Приметы: рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, волосы обросшие черные. Был одет в белую футболку, синие джинсовые брюки, синие спортивные кроссовки фирмы «Асикс», белые носки, зеленые трусы, коричневый ремень.  

МВД просит граждан, владеющих информацией, обратиться в дежурную часть УВДТ МВД по телефонам: 0312351270, 0702102702, 0701351270.
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