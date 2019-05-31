Повешенными на дереве парня и девушку нашли в Сокулукском районе

В Сокулукском районе Кыргызстана обнаружили тела двух человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 25 мая в дежурную часть ОВД Сокулукского района поступило сообщение от местных жителей об обнаружении трупов. На окраине одного из сел найдены повешенные на дереве тела двух молодых людей.

Погибшими оказались 19-летний житель Сокулукского района М.Ш. и 16-летняя Д.А., жительница Кочкорского района Нарынской области.

Милиция выясняет обстоятельства трагедии. Назначены необходимые экспертизы.