18:29
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Жайылском районе пьяный сотрудник ГСИН остановил водителя и угрожал ему

В селе Ат-Башат Жайылского района пьяный сотрудник ГСИН остановил водителя и угрожал ему. Об этом 24.kg сообщил водитель, ставший участником инцидента.

По его словам, силовик остановил его жезлом утром 26 мая. «Сотрудник был пьян, одет в гражданскую одежду. Он угрожал мне», — написал водитель.

Отметим, на видео, которое прислал в редакцию читатель, мужчина предъявляет удостоверение сотруднику ГСИН. Он еле держался на ногах и пытался отобрать у снимающего телефон.

В Госслужбе исполнения наказаний подтвердили, что дебошир является их сотрудником.

«Служба внутренних расследований ГСИН проводит служебное расследование по факту. Мужчина, запечатленный на видео, действительно является сотрудником одной из исправительных колоний ГСИН. Инцидент произошел в воскресенье, 26 мая, в нерабочее время. Сотрудник находился не при исполнении служебных обязанностей», — прокомментировали в ГСИН.
Ссылка:
просмотров: 411
Версия для печати
Материалы по теме
Спирт, мобильные телефоны и ножи нашли у заключенных в колонии № 8
Главу ГСИН раскритиковали из-за запрета встречи с Кулматовым и Ибраимовым
Наркотики, самогон, сотки. Что еще изъяли в колонии № 1 при обыске
В ГСИН начинают подготовку к переносу СИЗО-1 за пределы Бишкека
ГСИН ищет инвесторов, чтобы открыть производства в колониях
ГСИН готова передать институт пробации в Минюст
Мелис Турганбаев собирается возглавить ГСИН. Правительство не в курсе
Кому из 8 тысяч осужденных сократят срок заключения, выявит проверка ГСИН
В ГСИН более 60 процентов поставленных врачами диагнозов не совпадают
Об утверждении Порядка взаимодействия госорганов с исправительными учреждениями
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке круглый стол по&nbsp;реформе ГКНБ завершился потасовкой В Бишкеке круглый стол по реформе ГКНБ завершился потасовкой
Мужчина избил, затащил девушку в&nbsp;джип и&nbsp;надел ей&nbsp;наручники. Его задержали Мужчина избил, затащил девушку в джип и надел ей наручники. Его задержали
В&nbsp;Ошской области выпускники на&nbsp;внедорожнике попали в&nbsp;аварию, все в&nbsp;больнице В Ошской области выпускники на внедорожнике попали в аварию, все в больнице
За&nbsp;четыре часа на&nbsp;рынках Бишкека выявили пять человек с&nbsp;ВИЧ За четыре часа на рынках Бишкека выявили пять человек с ВИЧ
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! активно наращивает емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! активно наращивает емкость сети 4G LTE
Еще больше интернета с&nbsp;тарифом #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от&nbsp;MegaCom Еще больше интернета с тарифом #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от MegaCom
Бишкектеплосеть установит во&nbsp;всех многоэтажных домах счетчики на&nbsp;тепло и&nbsp;воду Бишкектеплосеть установит во всех многоэтажных домах счетчики на тепло и воду
Официальный комментарий ГП&nbsp;&laquo;НК&nbsp;&laquo;Кыргыз темир жолу&raquo; Официальный комментарий ГП «НК «Кыргыз темир жолу»