В Жайылском районе пьяный сотрудник ГСИН остановил водителя и угрожал ему

В селе Ат-Башат Жайылского района пьяный сотрудник ГСИН остановил водителя и угрожал ему. Об этом 24.kg сообщил водитель, ставший участником инцидента.
По его словам, силовик остановил его жезлом утром 26 мая. «Сотрудник был пьян, одет в гражданскую одежду. Он угрожал мне», — написал водитель.
Отметим, на видео, которое прислал в редакцию читатель, мужчина предъявляет удостоверение сотруднику ГСИН. Он еле держался на ногах и пытался отобрать у снимающего телефон.
«Служба внутренних расследований ГСИН проводит служебное расследование по факту. Мужчина, запечатленный на видео, действительно является сотрудником одной из исправительных колоний ГСИН. Инцидент произошел в воскресенье, 26 мая, в нерабочее время. Сотрудник находился не при исполнении служебных обязанностей», — прокомментировали в ГСИН.