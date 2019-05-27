В Жайылском районе пьяный сотрудник ГСИН остановил водителя и угрожал ему

В селе Ат-Башат Жайылского района пьяный сотрудник ГСИН остановил водителя и угрожал ему. Об этом 24.kg сообщил водитель, ставший участником инцидента.

По его словам, силовик остановил его жезлом утром 26 мая. «Сотрудник был пьян, одет в гражданскую одежду. Он угрожал мне», — написал водитель.

Отметим, на видео, которое прислал в редакцию читатель, мужчина предъявляет удостоверение сотруднику ГСИН. Он еле держался на ногах и пытался отобрать у снимающего телефон.

В Госслужбе исполнения наказаний подтвердили, что дебошир является их сотрудником.

«Служба внутренних расследований ГСИН проводит служебное расследование по факту. Мужчина, запечатленный на видео, действительно является сотрудником одной из исправительных колоний ГСИН. Инцидент произошел в воскресенье, 26 мая, в нерабочее время. Сотрудник находился не при исполнении служебных обязанностей», — прокомментировали в ГСИН.