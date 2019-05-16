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Происшествия

В Бишкеке возле здания МВД перевернулось авто. Три человека пострадали

В Бишкеке на пересечении улиц Тыныстанова и Жумабека возле здания МВД столкнулись автомобили Toyota Estima и Toyota Wish. Об этом сообщили в пресс-службе столичного УОБДД.

Уточняется, что ДТП произошло сегодня ночью примерно в 00.43.

«Водитель Т.Ж., управляя автомашиной Toyota Estima, двигался по улице Жумабека в западном направлении, на пересечении с улицей Тыныстанова столкнулся с Toyota Wish под управлением Д.Б. Последний двигался по улице Тыныстанова в северном направлении. В результате столкновения двух автомашин Toyota Estima перевернулась. Два пассажира и водитель обратились в больницу. Оба авто поставлены на штрафстоянку», — сообщили в УОБДД.
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