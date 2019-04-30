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Происшествия

Трое мужчин спасли женщину из тонувшего автомобиля, а четвертый снял видео

Не справившись с управлением, водитель внедорожника упала в реку. Машину подхватило течением, и она, оказавшись в довольно глубоком месте, начала тонуть, сообщило издание «За рулем».

Случай произошел в Пенсильвании (США). Автор видео пишет, что сначала позвонил по номеру 911, а потом стал фиксировать все на камеру телефона.

Водитель проезжавший мимо машины остановился и бросился в реку, чтобы помочь находившейся внутри тонувшего внедорожника женщине. Другой мужчина, который кричал: «Это моя жена!», тоже поспешил на помощь. Появился и третий доброволец с куском железа, чтобы им разбить окна автомобиля.

С проплывавшей мимо лодки спасателям кинули жилеты. Мужчинам удалось вытащить женщину буквально в последний момент, через мгновение автомобиль скрылся под водой. Экипаж лодки втянул потерпевшую на борт и довез до берега.
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