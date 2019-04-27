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Происшествия

Гражданин Таджикистана пытался улететь по кыргызскому паспорту. Его задержали

В международном аэропорту «Манас» пограничники задержали гражданина Таджикистана за попытку пересечения государственной границы по поддельному паспорту. Об этом 24.kg сообщили в ГПС.

Уточняется, что сегодня мужчина пытался вылететь по маршруту Бишкек — Москва.

«30-летний Х.А. при прохождении паспортного контроля предъявил пограничному наряду паспорт гражданина Кыргызстана. Однако у пограничников возникли сомнения в действительности документа, и в ходе проверки выяснилось, что паспорт поддельный. После составления соответствующих документов задержанный передан сотрудникам ГКНБ», — сказали в Погранслужбе.
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