Чудеса случаются. Сбитая машиной девочка сделала сальто и почти не пострадала

Чудом, а иначе никак не объяснить случившееся в Санта-Розе (пригород Лос-Анджелеса) ДТП, в котором пострадала семилетняя Хэйзел Конзет. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Хотя «пострадала» — громко сказано. По свидетельству медиков, девочка отделалась на удивительно легко — синяками и царапинами. Ни переломов, ни сотрясения.

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Если посмотреть ролик в замедленном режиме, то покажется, что выжить у нее — ни единого шанса. Вот узкую улочку перебегают два мальчика и Хэйзел. Черный седан не успевает притормозить, и Хэйзел кувыркается в воздухе и, кажется, рухнет на асфальт без чувств. Но нет. Девочка вскакивает на ноги, как ни в чем не бывало, поднимает оброненную вещь и убегает.

Осторожно! Видео содержит сцену, которая может считаться для некоторых неприемлемой:

Водитель седана через пару секунд приходит в себя и уезжает. И зря. Теперь его ищет полиция, интересующаяся именно такими дорожно-транспортными «чудесами».