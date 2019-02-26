Чудеса случаются. Сбитая машиной девочка сделала сальто и почти не пострадала

Чудом, а иначе никак не объяснить случившееся в Санта-Розе (пригород Лос-Анджелеса) ДТП, в котором пострадала семилетняя Хэйзел Конзет. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».
Хотя «пострадала» — громко сказано. По свидетельству медиков, девочка отделалась на удивительно легко — синяками и царапинами. Ни переломов, ни сотрясения.
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Осторожно! Видео содержит сцену, которая может считаться для некоторых неприемлемой:
Водитель седана через пару секунд приходит в себя и уезжает. И зря. Теперь его ищет полиция, интересующаяся именно такими дорожно-транспортными «чудесами».