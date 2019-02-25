Даже не выехав из салона, автоледи успела повредить три машины

В индийском городе Манди (штат Химачал-Прадеш на севере страны) неосторожная автоледи умудрилась повредить в салоне три машины. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Женщина пришла в автосалон, и ее внимание привлек новенький Hyundai. Сложно сказать, что она успела там повернуть и нажать, но эти 30 секунд определили жизнь автоледи, а может быть, и ее семьи, на ближайшее время.

Теперь им предстоит по-новому расставить финансовые приоритеты. Ведь ущерб женщина успела нанести не только трем автомобилям, но и самому помещению, включая выбитую витрину.