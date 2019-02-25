В Оше мужчина до смерти избил свою жену за 500 сомов

В Оше задержан мужчина, подозреваемый в избиении до смерти своей жены. Об этом сообщили в УВД южной столицы.

Уточняется, что 19 февраля между 45-летним Э.А. и его 34-летней женой произошел конфликт. Мужчина сильно избил супругу, последняя легла на диван и умерла.

«В своей объяснительной подозреваемый заявил, что в день убийства его супруга взяла 500 сомов у матери. Когда мужчина спросил, на что женщина потратила деньги, последняя промолчала. Он признался, что ударил ее будучи в нетрезвом состоянии. Несмотря на то что супруга скончалась, мужина не вызвал ни скорую помощь, ни милицию. Постановлением суда подозреваемый водворен в СИЗО на два месяца», — сообщили в УВД.