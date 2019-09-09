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Происшествия

В Токмаке пьяный мужчина из-за тысячи сомов до смерти забил сожительницу

В Токмаке милиция задержала мужчину по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений своей сожительнице. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что избитая женщина умерла в больнице от полученных травм.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. По подозрению в совершении преступления задержан сожитель погибшей — 51-летний Т.С. Ранее он неоднократно судим за кражи и хранение наркотических средств. Преступление он совершил в ходе пьяной ссоры после того, как у него пропала 1 тысяча сомов», — сообщили в ГУВД.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
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