В Бишкеке неоднократно судимый мужчина до смерти избил сожительницу

В Бишкеке по подозрению в причинении менее тяжкого вреда здоровью задержан 47-летний С.С. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, 17 августа в милицию поступил вызов о том, что в отделение реанимации БНИЦТиО поступила избитая женщина.

«Пострадавшую избил ее сожитель, ранее неоднократно судимый. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Причинение менее тяжкого вреда здоровью» УК КР. Милиционеры задержали подозреваемого. Ему избрана мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1. 23 августа женщина, не приходя в сознание, скончалась. Расследование продолжается, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам обвинение, возможно, переквалифицируют», — сообщили в ГУВД.