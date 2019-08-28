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Происшествия

В Бишкеке неоднократно судимый мужчина до смерти избил сожительницу

В Бишкеке по подозрению в причинении менее тяжкого вреда здоровью задержан 47-летний С.С. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, 17 августа в милицию поступил вызов о том, что в отделение  реанимации БНИЦТиО поступила избитая женщина.

«Пострадавшую избил ее сожитель, ранее неоднократно судимый. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Причинение менее тяжкого вреда здоровью» УК КР. Милиционеры задержали подозреваемого. Ему избрана мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1. 23 августа женщина, не приходя в сознание, скончалась. Расследование продолжается, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам обвинение, возможно, переквалифицируют», — сообщили в ГУВД.

пресс-службы ГУВД Бишкека
Фото пресс-службы ГУВД Бишкека. Подозреваемый С.С.

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