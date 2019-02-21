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Сюжет: Насилие над детьми (188)

В Кыргызстане насилие совершается в каждой третьей семье

В Кыргызстане насилие происходит в каждой третьей семье. Об этом на круглом столе заявила депутат Жогорку Кенеша Аида Касымалиева.

По ее словам, согласно исследованию, 72 процента детей рассказали, что подвергались одной из форм насилия, 50 процентов сталкивались с оскорблениями со стороны членов семьи, 39 процентов подвергались психическому насилию, 37 процентов — физическому, 1,6 процента — сексуальному.

«Эксперты считают, что основными причинами насилия в отношении детей являются бедность, которая приводит к озлобленности, безработица, из-за которой родители вынуждены оставлять детей не попечение престарелых родителей, родственников, малознакомых людей и уезжать. В сегодняшних реалиях государство не может защитить и гарантировать безопасность, потому что нет работающего механизма, системы реагирования, профилактики», — сказала она.
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