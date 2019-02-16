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Сюжет: Милицейские ЧП (57)

Майор милиции подбрасывал наркотики и вымогал деньги за развод. Он задержан

Сотрудники ГКНБ совместно с коллегами из СВР МВД в ходе оперативно-разыскных мероприятий при получении денежных средств в размере $600 задержали старшего оперуполномоченного по особо важным делам ГУВД Бишкека майора милиции С.К., а также двух соучастников. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По данным ведомства, установлено, что организатор преступной группы майор милиции С.К. создал устойчивую схему незаконного финансового обогащения путем подброса наркотических веществ гражданам КР с дальнейшим вымогательством денежных средств.

12 февраля 2019 года в ГКНБ с заявлением обратился гражданин с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые, представившись работниками столичного ГУВД, вымогают $1 тысячу за прекращение уголовного преследования.

По вышеуказанному факту начато досудебное производство, материалы зарегистрированы в ЕРПП. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 326 «Вымогательство взятки» УК КР. Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.   

 
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