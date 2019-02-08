Против судьи, снявшего арест с участка на Скрябина, 45, завели уголовное дело

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями ведет досудебное производство в отношении судьи. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, Финпол расследует уголовное дело в отношении бывшего судьи Межрайонного суда Бишкека Н.Ж. по фактам злоупотребления должностным положением и вынесения заведомо неправосудного судебного акта.

Так, в ходе следствия стало известно, что ранее ОсОО «Г.Э.» и ОсОО «ЭДС» заключили договор купли-продажи, на основании которого недвижимое имущество с земельным участком, расположенным в Бишкеке по улице Скрябина, 45-45а, передано с правом собственности ОсОО «ЭДС».

На этот участок наложены аресты. По решению суда имущество подлежало конфискации в доход государства.

Однако судья Межрайонного суда вынес заведомо неправосудное решение, расторгнув ранее заключенный договор купли-продажи и признав право собственности на участок за ОсОО «Г.Э.» с последующей регистрацией в соответствующем органе.

«Кроме того, судья незаконно снял ранее наложенные по уголовным делам аресты, что повлекло перепродажу третьим лицам подлежащего конфискации имущества в доход государства. Дисциплинарная комиссия при Совете судей дала согласие на привлечение к уголовной ответственности судьи Межрайонного суда Н.Ж.», — прокомментировали в ГСБЭП.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что речь о бывшем судье Межрайонного суда Жыргалбеке Нурунбетове. Именно он в июне 2014 года удовлетворил исковое заявление ОсОО Global Advertising о расторжении договора купли-продажи с ОсОО «ЭлитДомСтрой» (гендиректор Ульяна Пак, приближенное лицо Максима Бакиева) от 27 декабря 2007-го о продаже земельного участка площадью 1,287 гектара по улице Скрябина, 45-45а за 5 миллионов сомов.

В тот же день судья вынес и определение о снятии арестов от 2010 и 2012 годов с участка. На основании этого решения в декабре 2016-го Бишкекский госрегистр оформил право собственности на участок на ОсОО Global Advertising, которое продало его в тот же день Эльдару Туратбекову, который в настоящее время является собственником имущества.