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Общество

С национализированного имущества семьи Бакиевых ФУГИ получил 13 миллиардов сомов

С национализированного имущества принадлежащий семье экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева Фонд по управлению госимуществом получил 13 миллиардов сомов. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» сообщил председатель ФУГИ Ренат Тулебердиев.

По его словам, с объектов, которые передали в управление фонду, за восемь лет получено 13,2 миллиарда сомов.

Дивиденды составили 10 миллиардов сомов, от госпредприятий поступило 2,8 миллиарда, от аренды помещений — 7 миллионов, от приватизации — 330 миллионов.

Напомним, что декретом временного правительства национализировано 47 объектов семьи Курманбека Бакиева. Девять из них приватизировано.
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