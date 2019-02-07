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Происшествия

В Кыргызстане таможенники вновь задержали контрабандные сигареты

В Баткенской области задержали контрабандный груз — табачную продукцию. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По ее данным, таможенники в селе Марказ Кадамджайского района остановили «Мерседес-Бенц». При осмотре грузового отсека обнаружили тайник, в котором и нашли контрабандные сигареты. Всего в страну пытались незаконно ввезти 28 коробок (14 тысяч пачек) сигарет с фильтром CAVALLO без акцизных марок.

«Товар ввезли из Таджикистана. Его стоимость оценивается в 700 тысяч сомов. Материалы переданы в прокуратуру Ошской области», — подчеркнули в ГТС.

Ранее таможенники задержали контрабандные сигареты стоимостью 240 тысяч сомов в Ошской области.
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