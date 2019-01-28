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Происшествия

В Бишкеке злоумышленники угнали авто и разобрали их на запчасти

В Бишкеке трое парней угнали два автомобиля Honda Odyssey, разобрали их на запчасти, а кузовы сожгли. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД столицы.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратился бишкекчанин, который указал: в ночь на 8 января неизвестные угнали его Honda Odyssey. С аналогичным заявлением в УВД Первомайского района обратился другой житель города. Его автомобиль угнали в ночь на 17 января.

«Оба материала зарегистрированы в Единый реестр преступлений и проступков по статье «Угон автотранспортного средства». Сотрудники службы криминальной милиции ГУВД и УВД Свердловского района задержали троих подозреваемых. Ими оказались 22-летний П.Д., 18-летний И.И. и 17-летний Ф.И. Последнего отпустили под поручительство, двух других задержанных водворили в СИЗО-1 на два месяца», — отметили в ГУВД.
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