Какие марки популярны? Угнанные в России машины все чаще перегоняют в Кыргызстан

Угоняемые в России внедорожники премиального класса увозят через Казахстан в Центральную Азию, где конечными пунктами чаще всего становятся Кыргызстан, Объединенные Арабские Эмираты, Иран и Сирия. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя управления противодействия мошенничеству в автостраховании Всероссийской страховой компании Андрея Мозерова.

Чаще всего в первом квартале 2018 года в России угоняли автомобили марок Hyundai, Toyota и Kia.

Глава Департамента страхования автотранспортных средств группы «Ренессанс Страхование» Сергей Демидов отметил, что преступников интересуют недорогие модели из-за их востребованности на вторичном рынке или высокого спроса на автозапчасти к ним. Премиальные же марки машин угоняют для перепродажи в другие регионы.

Андрей Мозеров уточнил, что похищенные люксовые внедорожники все чаще перегоняют через Казахстан в Среднюю Азию. Конечные пункты — Кыргызстан, ОАЭ, Иран, Сирия. Краденые машины также перегоняют через Белоруссию и Литву в Европу.

В Кыргызстане чаще всего машины угоняют у бишкекчан. Самыми популярными у угонщиков являются автомобили марок Honda, Volkswagen, Daewoo, Mercedes и Toyota.