В США осужденный признался, что убил 90 человек за 35 лет

78-летний американец Сэмюэл Литтл, отбывающий пожизненный срок за три убийства, признался, что в общей сложности убил 90 человек за 35 лет. Если его вина подтвердится, он окажется самым страшным серийным убийцей за всю американскую историю, сообщило ВВС.

Сэмюэл Литтл осужден на три пожизненных срока за убийство трех женщин и признался в остальных преступлениях, когда его допрашивали по подозрению в совершении еще одного.

Он орудовал по всей стране. Давая показания следователям, рассказывал обо всех убийствах, совершенных в каждом городе. Тридцать четыре убийства из 90, в которых признался осужденный, ФБР смогло подтвердить. По остальным его признаниям следователи еще работают.

Из показаний Сэмюэля Литтла следует, что он детально помнит и своих жертв, и сами убийства — где он находился, на какой машине ездил. При этом на даты у него оказалась не такая хорошая память — преступник путается даже в годах.

В основном он убивал уязвимых женщин, зачастую наркозависимых и тех, кто занимался проституцией.

Это позволило долго избегать наказания — тела жертв часто не удавалось опознать, уголовные дела оставались нераскрытыми.

Методы убийства не всегда оставляли полицейским улики, подтверждающие насильственную смерть. Занимавшийся боксом Литтл обычно нокаутировал жертв, а затем душил. Полиция, которая не находила на телах ни огнестрельных, ни ножевых ранений, списывала смерти на передозировку наркотиками, несчастные случаи или вовсе естественные причины.

Фото FBI. ФБР нанесло на карту убийства, совершенные Литтлом

ФБР составило список из 60 жертв, о которых рассказал пожилой мужчина. В нем самое раннее убийство датируется 1970-м или 1971-м. Тогда Сэмюэль Литтл убил белую женщину во Флориде. Самой младшей его жертве, согласно показаниям, было 16 — подросток-афроамериканец. О большинстве жертв известны только место смерти и возраст, следует из данных ФБР.

Сэмюэля Литтла перевели из калифорнийской тюрьмы в техасскую, чего он и добивался. Состояние здоровья 78-летнего мужчины тяжелое, в ФБР считают, что он, скорее всего, умрет в техасской тюрьме.