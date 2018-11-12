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Происшествия

Бунт в Худжанде. Погранслужба Кыргызстана усилила пограничный контроль

В исправительной колонии Худжанда (Таджикистан) произошел бунт заключенных. Об этом сообщили таджикские СМИ.

По информации издания «Ахбор», во время подавления бунта погибли 47 заключенных и 2 сотрудника колонии.

Бунт в исправительной колонии Худжанда начался 7 ноября. По данным таджикских СМИ, дежурный офицер за какую-то проделку заставил одного из заключенных раздеться догола и стоять во дворе под холодным дождем. Возмущенная группа заключенных, вооружившись камнями, кирпичами, палками, металлическими предметами, заточенными вилками и ножами из столовой, напала на надзирателей. Через несколько часов спецназ подавил волнение заключенных.

Худжанд расположен недалеко от границы с Кыргызстаном.

В Погранслужбе КР 24.kg сообщили, что после произошедших в Худжанде беспорядков военнослужащие усилили бдительность при несении службы. Обстановка на кыргызско-таджикском участке границы стабильная.
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