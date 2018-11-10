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Происшествия

Пострадавшая В Джалал-Абаде журналистка заявление о нападении не писала

Пострадавшая журналистка телеканала в Джалал-Абаде Санрабия Сатыбалдиева заявление о нападении не писала. Об этом 24.kg сообщили в МВД.

По данным ведомства, факт зарегистрирован, проводится проверка. Дело пока не возбуждено. «Потерпевшая выписана из территориальной больницы и получает лечение амбулаторно. Милиция отрабатывает все версии», — подчеркнули в МВД.

Отметим, сама Санрабия Сатыбалдиева утверждает, что на нее напали возле подъезда и ранили ножом в руку. В УВД Джалал-Абада не исключают, что причиной нанесения телесных повреждений могла стать профессиональная деятельность журналиста. Этот случай находится под личным контролем руководства МВД.
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